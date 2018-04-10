«Уроки о Дальнем Востоке» будут давать во всех школах страны

«Уроки о Дальнем Востоке» будут проводить в общеобразовательных школах России и ведущих Всероссийских детских центрах, сообщает ИА со ссылкой на Минвостокразвития. Профориентационный проект рассчитан на учеников 8-11 классов.

Проект разработан в целях презентации дальневосточного региона как территории, привлекательной для жизни и работы. В рамках таких уроков школьникам расскажут о субъектах ДФО, его экономике, новых инструментах развития, перспективах профессиональной и карьерной реализации, перспективных профессиях и компетенциях, возможности освоения бесплатно предоставляемых земельных участков по программе «Дальневосточный гектар».

Пилотные уроки прошли для участников профориентационной смены в ВДЦ «Океан». Школьники посчитали такой проект полезным.

«У нас в школе много учеников, которые любят физику, химию. Учителя хорошие. Если бы наши одиннадцатиклассники (любители технических предметов) поучаствовали в таком уроке, не пошли бы учиться на поваров», — поделилась впечатлениями Нария Слепцова, 8 класс.

Напомним, с урока про «дальневосточный гектар» школьники всей России начали учебный год.