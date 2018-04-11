Две школы и 29 классов закрыты на карантин по ОРВИ в Челябинской области

Карантин по ОРВИ приостановил учебный процесс в двух школах и ещё 29 классах пяти школ Челябинской области , сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора

Как отмечают в ведомстве, ситуация по заболеваемости в регионе оценивается как предэпидемическая, имеется тенденция к снижению. Рост числа заболевших отмечен только среди школьников 7-14 лет, что связывают с окончанием каникул.

«В ряде муниципальных образований сохраняется рост заболеваемости, максимальный — в Карабашском и Чебаркульском городских округах, Катав-Ивановском , Октябрьском и Троицком муниципальных районах. В областном центре отмечено снижение заболеваемости на 5,7%», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Специалисты напоминают, что для профилактики ОРВИ южноуральцам необходимо по возможности избегать контактов с уже заболевшими людьми, строго соблюдать меры гигиены, избегать переохлаждения и не переутомляться.