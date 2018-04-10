Директор школы заставляла сторожа выполнять обязанности дворника

В ходе проведённой прокуратурой Кинель-Черкасского района проверки соблюдения требований трудового законодательства в ГБОУ ООШ села Семеновка установлено, что директор школы, незаконно изменила трудовую функцию работнику, сообщает надзорное ведомство.

Трудовой договор между школой и одним из ее работников, согласно которому работник является сторожем, был заключен в 2011 году.

В феврале 2018 года работодатель изменил трудовую функцию сторожа, установив дополнительный вид работы — выполнение обязанностей дворника (уборка мусора, покос травы, уборка снега на территории школы).

Проверкой установлено, что внесение изменений в трудовой договор было произведено работодателем без согласия работника. Директор школы незаконно принуждала сторожа выполнять трудовую функцию дворника.

По итогам проверки прокуратурой района в отношении школы и ее директора возбуждено два дела об административном правонарушении по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» КоАП РФ

По результатам рассмотрения постановлений прокурора, директора школы оштрафовали на пять тысяч рублей. Юридическое лицо предупреждено.