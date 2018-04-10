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Из школы на Владимировской за четыре минуты вывели всех детей
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Из школы на Владимировской за четыре минуты вывели всех детей 

ngs.ru 52 минуты назад
Фото: ngs.ru
Утром 10 апреля школу № 1 на улице Владимировской в Железнодорожном районе Новосибирска эвакуировали по тревоге.
Тренировочная эвакуация началась в 10:40. «За четыре минуты все дети были выведены», — сообщили корреспонденту НГС в администрации школы.
В школе уточнили, что это была учебная пожарная тревога. Из здания эвакуировались ученики одиннадцати классов, одиннадцать учителей и административно-хозяйственный аппарат.
Также сегодня утром учебная эвакуация прошла в ТРК «Ройял Парк»: на улицу вывели всех сотрудников.
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