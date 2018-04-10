В мэрии Екатеринбурга поделились планами по ремонту школ

Часть учебных заведений отремонтируют уже в этом году, об этом сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал»

О том, какие школы Екатеринбурга ждет ремонт, рассказал замглавы городской мэрии по вопросам организации управления Вадим Дударенко в эфире программы «Открытая студия». Так, сразу несколько учебных заведений ждет капитальный ремонт. Работы будут закончены к концу 2018 года. «Летом этого года мы зайдем с капитальным ремонтом на две школы. Это начальная школа № 134 на Комсомольской, там 300 новых мест. Мы постараемся в этом году их закончить, сдать, тем более, что общее состояние школы позволяет это сделать. Также школа на улице Избирателей. Там на 550 мест. Она в более ветхом состоянии, работы немножко побольше, будем ее восстанавливать», — заявил Вадим Дударенко.

Кроме того, в некоторых школах и детских садах будет произведен более мелкий ремонт, например, заменена кровля. «Также будут текущие ремонты в летний период. Определено 11 объектов с разными видами работ, на 7 из них уже заключены муниципальные контракты. Это школы и детские сады. В основном это работы с кровлей, там, где ее состояние вызывает опасения, что в осенний период она может потечь и вызвать большие неприятности», — рассказал представитель администрации.