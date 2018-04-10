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Занятия кружка традиционной музыкальной драмы в одной из начальных школ Хэншуя
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Занятия кружка традиционной музыкальной драмы в одной из начальных школ Хэншуя 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хэншуй /пров. Хэбэй/, 9 апреля /Синьхуа/ — В начальной школе «Шэнли» города Хэншуй провинции Хэбэй /Северный Китай/ на протяжении нескольких лет проводятся занятия в кружке традиционной музыкальной драмы.
Известные артисты посещают школу и делятся с ребятишками секретами исполнительского мастерства, помогая им полнее ощутить все очарование традиционной китайской культуры.
Хэншуй /пров. Хэбэй/, 9 апреля /Синьхуа/ — В начальной школе «Шэнли» города Хэншуй провинции Хэбэй /Северный Китай/ на протяжении нескольких лет проводятся занятия в кружке традиционной музыкальной драмы.
Известные артисты посещают школу и делятся с ребятишками секретами исполнительского мастерства, помогая им полнее ощутить все очарование традиционной китайской культуры.
Хэншуй /пров. Хэбэй/, 9 апреля /Синьхуа/ — В начальной школе «Шэнли» города Хэншуй провинции Хэбэй /Северный Китай/ на протяжении нескольких лет проводятся занятия в кружке традиционной музыкальной драмы.
Известные артисты посещают школу и делятся с ребятишками секретами исполнительского мастерства, помогая им полнее ощутить все очарование традиционной китайской культуры.
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