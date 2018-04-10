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Обучение новым профессиям стартует в Хабаровском крае
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Обучение новым профессиям стартует в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 58 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Открыть подготовку по новым профессиям планируют в Хабаровском крае в 2018 году. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», на данный момент система профессионального образования региона включает 47 организаций.
— Сейчас подготовка кадров осуществляется по 125 специальностям высшего образования и 199 профессиям и специальностям среднего профессионального образования. А в 2018 году планируется открыть подготовку еще по 5 новым рабочим профессиям и 5 специальностям среднего профессионального образования, — сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Хабаровского края.
Речь идет о слесарных, отделочных строительных и декоративных работах, ремонте и обслуживании инженерных систем ЖКХ. Также появится возможность стать лаборантом по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства.
Вводится образование по следующим направлениям: «Водоснабжение и водоотведение», «Контроль работы измерительных приборов», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Сетевое и системное администрирование», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья начнется подготовка по профессии «Цветовод, овощевод». Обучение будет проходить в комсомольском колледже технологий и сервиса.
— В крае также реализуется Региональный перечень топ-50 наиболее перспективных и востребованных экономикой Хабаровского края рабочих профессий и специальностей среднего звена на 2017 — 2020 годы. В него входят 23 профессии и 27 специальностей. Среди наиболее популярных: аддитивные технологии, мехатроника и мобильная робототехника, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, оператор станков с программным управлением, токарь на станках с числовым программным управлением и другие, — уточнили в пресс-службе.
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