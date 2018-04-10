Экс-директор департамента образования Омска Спехова нашла новую работу

Ещё в феврале она устроилась в Российское движение школьников (РДШ). Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на свои источники.

Коллектив РДШ воспринял приход Спеховой не слишком оптимистично. Они даже решили обсудить эту тему с министром образования Татьяной Дерновой. Однако министр лично встретилась со Спеховой и предложила не высказывать взаимные претензии, а заняться продуктивной совместной работой.