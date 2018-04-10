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Экс-директор департамента образования Омска Спехова нашла новую работу
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Экс-директор департамента образования Омска Спехова нашла новую работу 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Ещё в феврале она устроилась в Российское движение школьников (РДШ). Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на свои источники.
Коллектив РДШ воспринял приход Спеховой не слишком оптимистично. Они даже решили обсудить эту тему с министром образования Татьяной Дерновой. Однако министр лично встретилась со Спеховой и предложила не высказывать взаимные претензии, а заняться продуктивной совместной работой.
Напомним, Спехова была уволена из городской администрации одна из первых, практически сразу после прихода Оксаны Фадиной. Поводов для увольнения стал длинный список претензий, который мэр публично озвучила. Спеховой вменялись многочисленные предписания прокуратуры и жалобы от омичей, увеличение кредиторской задолженности в системе образования.
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