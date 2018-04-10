Министр Васильева прольёт бюджетный дождь на офшорное «Просвещение»

Источники « Учительской газеты » прочат скорую отставку министра образования и науки России Ольги Васильевой . Что называется, по совокупности «заслуг». Немалую роль в этом, вероятно, сыграли новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), от которых буквально взывало профессиональное сообщество: министерство решило «причесать» школы под одну гребенку, не делая различий между национально-культурными и географическими особенностями — хотя таковые есть, и это очевидно, — одновременно культивируя в школьниках зубрёжку, а не творческий подход к освоению материала.

ФГОС станут той крышкой гроба, в который отчего-то загоняет школу профильное министерство. Претензий к новым стандартам столь много, они столь обстоятельны и подробны, что вызвало удивление реакция ведомства Васильевой — от профессионалов решили просто отмахнуться, мол, сами с усами.

Но именно вероятно скорая отставка, а также педалирование новых ФГОС, породили множество вопросов, основной из которых Cui prodest? (кому выгодно?). Передел бюджетного пирога всегда кому-то выгоден. Бенефициаром, вероятно, является издательство «Просвещение» — «дочка» кипрского офшора PROSVESHCHENIYE HOLDINGS LIMITED, руководит который господин Владимир Узун — хороший друг и не последний человек для Ольги Васильевой. Почему именно «Просвещение»? Ответ на этот вопрос дало издание «СоцИнформБюро», рассказавшее о том, как министерство режет по живому линии учебников конкурирующих издательств. Примеров — множество. Зачем же это делать? Ольга Васильева неоднократно отмечала, что идеалом для неё является сокращение до двух-трёх учебников на каждый предмет. Мол, слишком широкий перечень порождает своеволие и вреден молодым умам и их преподавателям. Но тут вновь хочется напомнить о том, что Россия — уж очень большая страна, и где-то поэзия горцев будет интересна, а где-то — сказания северных народов. Не говоря о том, что и талантливых детей в школах у нас много. Но для всех них Минобрнауки не нашло ничего интересного, кроме как желания измерить всех одним аршином. Но, позвольте, так ведь нельзя.

Бывший директор — ещё государственного — издательства «Просвещение» академик Александр Кондаков прямо указал, что от сокращения количества учебников пострадают школьники и учителя, а выиграют лишь те, кто их печатает. Уже сокращение федерального перечня привело к росту цен на учебники в 1,5-2 раза.

При этом умело выдавливаются разными способами целые линейки учебной литературы конкурирующих издательств. Минобнауки ухитрилось сделать так, что от учебников отстранены сравнительно небольшие издательства, которые своими руками пестовали те или иные направления. И у них, между прочим, получалось. Эксперты выкорчевали словно дряхлые пни почти все учебники издательства «Академ-книга», в утиль отправилось почти всё изданное «Балласом», «Мнемозиной», «Титулом» и «Развивающим обучением». Отрицательные заключения получили сразу две линии учебников по литературному чтению — УМК Ефросининой (имеющей очень высокие оценки от учителей) и УМК Виноградовой (награжденной за создание, в том числе и этой линии, премией Президента РФ). Благодаря этому, система «Начальная школа XXI века» становится неконкурентноспособной с двумя системами для начальной школы издательства «Просвещения», по сути монополизирующими рынок. И это — лишь самая малость того, что безжалостно уничтожается.

Вот, смотрите: после дополнительной экспертизы по географии и биологии отрицательные заключения получили учебники для 5-9 классов издательств «Дрофа», «Вентана-Граф» и «Русское слово». И это при том, что классические линии «Дрофы» созданы вместе с экспертами Русского географического общества . И уж совсем комичной выглядит история с учебником по биологии от «Вентана-Граф», который отрицательно оценила эксперт Наталья Котикова, имеющая по удивительному совпадению собственный учебник по биологии, но изданный «Просвещением». Подобная ситуация и с Дмитрием Добротиным, который выдает отрицательные экспертные заключения на учебники по химии конкурентов своего работодателя.

Вообще, тема экспертизы учебников — очень болезненная в профессиональном сообществе. РАН даже направила письмо Ольге Васильевой с требованием создать независимый третейский суд, который бы и занялся рассмотрением спорных экспертных заключений, решая конфликты интересов. Пока Минобрнауки о сталось глухо к этому предложению.

Работу по сужению Федерального перечня учебников активно лоббирует заместитель президента РАО Виктор Басюк , хорошо запомнившийся иркутской прессе скандалов о хищениях в региональном министерстве образования, когда его возглавлял. И уж так совпало, в «Просвещении» он тоже успел поработать. Кураторами Виктора Басюка выступают глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минобра Андрей Петров . Между прочим, выгода для издательства, кто бы ни получил контракт, довольно велика — порядка 15 миллиардов рублей ежегодно.