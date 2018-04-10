Центр декоративно-прикладного искусства и народных промыслов заработал в Миниском университете

Задачи центра — поддержание студенческих инициатив и творческой активности студентов в области декоративно-прикладного искусства; организация фестивалей, конкурсов, конференций студентов и мастеров ДПИ и народных промыслов России ; проведение курсов дополнительного образования и мастер-классов по обучению ремеслам.

За время своей работы центр уже успел провести серию мастер-классов и заключить договоры с «Центром народного творчества», «Щелковским хутором» и соглашение о сотрудничестве с проектом «Рукотворный лес».