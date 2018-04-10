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Одиннадцатиклассники напишут всероссийскую проверочную работу по физике
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Одиннадцатиклассники напишут всероссийскую проверочную работу по физике 

Агентство «Москва» 1 час назад
Учащиеся 11 классов российских школ 10 апреля напишут всероссийскую проверочную работу (ВПР) по физике, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
«Данная проверочная работа пройдет в 14,5 тыс. школ из всех регионов России. Проверочная работа предназначена для выпускников, не выбравших физику для сдачи ЕГЭ. Работа по физике проверяет усвоение всех разделов курса физики базового уровня: механики, молекулярной физики, электродинамики, квантовой физики и элементов астрофизики. Она включает в себя 18 заданий, на ее выполнение отводится 1 час 30 минут. Участникам ВПР по физике разрешено пользоваться калькулятором», — сказали в пресс-службе.
Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.
В пресс-службе напомнили, что ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.
ВПР по физике не является обязательной и проводится в 2018 г. по решению школы.
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