Одиннадцатиклассники напишут всероссийскую проверочную работу по биологии

Одиннадцатиклассники напишут всероссийскую проверочную работу (ВПР) по биологии 12 апреля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора . «Проверочную работу для выпускников проведут более 16 тыс. школ из всех регионов России . Работа состоит из 14 заданий разного уровня сложности, на ее выполнение отводится полтора часа (90 минут). ВПР по биологии проверяет, прежде всего, освоение учеником базового курса предмета, умение решать элементарные задачи и объяснять биологические процессы и явления. Проверочная работа охватывает такие разделы курса биологии как „Клетка“, „Организм“, „Вид“, „Экосистемы“, „Биология как наука. Методы научного познания“, „Организм человека и его здоровье“, — рассказали в пресс-службе.

Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

В пресс-службе напомнили, что ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

ВПР по биологии не является обязательной.