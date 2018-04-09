Глава Ингушетии рассказал о программе «Шахматы в школе» 

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о программе «Шахматы в школе», сообщает kp.ru.
Проект предусматривает преподавание шахмат как предмета, стимулирующего интеллектуальное развитие детей.
«Мы начали включать шахматы в школьную программу полтора года назад», — заявил Евкуров.
По его словам, сначала это были пилотные проекты в ряде республиканских школ.
Как отметил глава региона, они не просто ввели дополнительный предмет, а обсуждали его с Рособрнадзором, с Федерацией шахмат России.
«Вот так, начав с пилотного проекта, шахматы выросли практически в отдельный урок в школе. И сейчас я вижу, как дети массово этим занимаются», — сказал Евкуров.
За время реализации проекта в республике более 350 учителей прошли обучение и теперь преподают шахматы в своих школах, 496 учебных заведений обеспечены шахматами и соответствующей учебно-методической литературой.
В 2017 году министр образования и науки России Ольга Васильева в эксклюзивном интервью RT заявила о поддержке предложения по введению уроков шахмат в школьную программу.