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Чистые реки: орловские учителя расскажут школьникам о воде России
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Чистые реки: орловские учителя расскажут школьникам о воде России 

РИА 57 40 минут назад
Фото: РИА 57
Учителей Орловской области приглашают провести всероссийский интерактивный экологический урок для школьников «Вода России. Чистые реки».
Цель урока — в увлекательных игровых форматах рассказать ученикам о великих российских реках, экологических проблемах, которые им угрожают, и о том, как внести свой вклад в сохранение чистоты пресной воды. Урок организован Минприроды России в рамках ФЦП «Вода России» при поддержке движения ЭКА.
“Новый урок «Вода России. Чистые реки» посвящен главным российским водным артериям, которые определяют водный баланс в нашей стране. Это Волга, Обь, Лена, Енисей и Амур. Важно донести до школьников знания о роли этих рек для природы России, привить им уважение и бережное отношение к водным ресурсам, наглядно показать, почему нельзя загрязнять водоемы и что можно сделать для их очистки”, — отмечает Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской.
Учителя могут провести урок в своих классах, скачав материалы для проведения занятия на сайте водныйурок.рф. Специальной подготовки для проведения урока не требуется. После регистрации на сайте учителю доступны 3 комплекта материалов — для проведения урока в младших, средних и cтарших классах. Каждый комплект включает в себя методический и видеогид для подготовки занятия, красочную анимированную презентацию, набор материалов для выполнения интерактивных игровых заданий. Для школьников средних и старших классов разработаны экоквесты с практическими заданиями, цель которых — вдохновить учеников действовать для сохранения водных ресурсов и обучить их полезным жизненным навыкам.
После проведения урока все учителя, приславшие отзыв с фотографиями о проведенном занятии, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы. Фотографии с проведенных занятий попадут во всероссийский онлайн-альбом.
Всероссийские уроки серии «Вода России» проводятся с 2015 года. Три предыдущих уроках серии провели в своих классах более 15 тысяч учителей по всей стране. Учителя могут получить доступ ко всем урокам «Вода России» после регистрации на сайте водныйурок.рф в личном кабинете.
Сообщение Чистые реки: орловские учителя расскажут школьникам о воде России появились сначала на РИА 57.
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