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«Разве вы живете не в школе?»: ирландский учитель рисует комиксы о своей непростой жизни
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«Разве вы живете не в школе?»: ирландский учитель рисует комиксы о своей непростой жизни 

Bigpicture.ru 40 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Что бы учителя ни делали, дети все равно воспринимают их как не совсем обычных людей: эти существа живут в школе, никогда не отдыхают и не ходят на концерты. При этом, стоит преподавателю уехать в отпуск на край земли, ему обязательно встретится один из учеников и воскликнет: «А что вы тут делаете?!»
Ирландский учитель начальных классов выразил свои наблюдения в серии комиксов When it’s Hometime («Когда уже домой»), а пользователь Pikabu под ником angry.teacher перевел их на русский язык.
Источник: Pikabu
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