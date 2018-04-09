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Укрепляем свои позиции
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Укрепляем свои позиции 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этом году в финальную версию Мирового рейтинга университетов вошли 783 вуза. 70 из них — российские. Наша страна оказалась на втором месте по количеству финалистов, обойдя даже Великобританию и Китай. И в этом списке — Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт» (НИЯУ МИФИ).
Среди российских университетов НИЯУ МИФИ занимает почетное второе место, уступая лишь Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова, нашему неизменному флагману. Должен признать, динамика в этом году у нас не самая большая, Московский физикотехнический институт и Томский государственный университет в плане прироста всех показателей нас обошли.
Однако нам, в свою очередь, удалось надежно укрепить свои позиции. Мы в десять раз увеличили число научных публикаций профессорско-преподавательского состава, что повлекло за собой развитие международного сотрудничества и высокое рецензирование. Мы также отладили инфраструктуру. В стенах МИФИ на данный момент обучается 23 процента иностранных студентов, что способствует интернационализации науки. И нам все еще есть куда расти.
Как ректор хочу отметить, что любой рейтинг — это необходимый измеритель и индикатор деятельности. Подозреваю, что те, кто не подает заявок на участие в тех или иных рейтингах, попросту боятся низких мест. Но опыт показывает, что всегда есть возможность улучшить свои позиции, наладив инфраструктуру, научную активность и методику преподавания. Рейтинг — это мощный драйвер для развития, указывающий как на недостатки, так и на преимущества, это внешняя оценка нашей деятельности. Когда начал реализовываться крупный проект по развитию университетов «5–100», направленный на повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, это, признаю, стало испытанием для администрации МИФИ и для меня лично. Ведь даже чтобы оставаться на месте, придется очень многое делать. Иначе на смену тут же придут другие. Однако такой мотиватор лишь улучшает качество образования как в стране, так и в отдельно взятом учебном учреждении.
Однако рейтинг — это все же цифра, составленная из ряда показателей. И сложить эти показатели можно по-разному. Доверять следует тем рейтингам, которые используют разные методики оценки и получают при этом один результат. В качественной системе оценивания нет места лоббированию. И так как рейтинги развиваются, хотелось бы, чтобы их составители перешли к параметрам, которые не носят субъективного характера. Ведь куда большее доверие вызывают цифровые данные развития университетов. А цифровать, например, преподавательскую деятельность очень трудно. Следует опираться на те параметры, которые без экспертных оценок дадут независимые данные.
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