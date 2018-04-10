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Референдумы по выбору имен для школ могут провести в Подмосковье в сентябре
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Референдумы по выбору имен для школ могут провести в Подмосковье в сентябре 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОГОРСК /Московская область/, 10 апреля. /ТАСС/. Школьные референдумы по выбору героя, в честь которого будут названы учебные учреждения, могут пройти среди учеников в Московской области в сентябре. Об этом сообщила во вторник журналистам Уполномоченным по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
"Мы подумали, что те школы, у которых еще нет имени, могли бы провести некие выборы, референдумы по выбору имени для своей школы. Начнем эту работу в сентябре. Условия кандидатуры — она конечно должна быть из Подмосковья, желательно из этого же города, при этом должно быть несколько кандидатур, чтобы дети могли выбрать. Мы не ставим условие, чтобы этот человек был из ныне живущих, может быть, у детей есть какой-то герой, которым все гордятся, но которого нет в живых", — сказала Мишонова, уточнив, что данная инициатива уже согласована с региональным министерством образования.
По мнению омбудсмена, подобное голосование охватит ряд направлений в детском воспитании: патриотизм, знание малой родины, а также знание примеров мужества. «Этим голосованием мы также хотим научить детей тому, что их голос что-то значит», — добавила Мишонова.
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