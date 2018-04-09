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Путин наградил пермскую учительницу
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Путин наградил пермскую учительницу 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент подписал указ о награждении целой группы граждан, которые получат ордена, медали, а также почетные звания.
Медалью «За отвагу» глава государства наградил Наталию Шагулину, учительницу пермской школы №127, где в начале года произошло вооруженное нападение на школьников. Орденом Мужества — фельдъегеря по спецпоручениям службы инкассации Главного центра спецсвязи Олега Моисейкина, тяжело раненного бандитами, пытавшимися отобрать груз.
Медали «За спасение погибавших» получат трое, в том числе водитель-экспедитор Евгений Васильков, который спас тонувшего подростка в Приморье.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени глава государства отметил известного хоккеиста, депутата Вячеслава Фетисова. Орденом Александра Невского награжден посол России в Италии и Сан-Марино Сергей Разов.
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