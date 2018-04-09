Путин наградил пермскую учительницу

Президент подписал указ о награждении целой группы граждан, которые получат ордена, медали, а также почетные звания.

Медалью «За отвагу» глава государства наградил Наталию Шагулину, учительницу пермской школы №127, где в начале года произошло вооруженное нападение на школьников. Орденом Мужества — фельдъегеря по спецпоручениям службы инкассации Главного центра спецсвязи Олега Моисейкина, тяжело раненного бандитами, пытавшимися отобрать груз.