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Школьник из Сокола присоединился к веб-конференции Нанотехнологического общества России
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Школьник из Сокола присоединился к веб-конференции Нанотехнологического общества России 

Управа района Сокол города Москвы 33 минуты назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Научный вебинар для школьников в рамках IX Ежегодной конференции Нанотехнологического общества России состоялся на минувшей неделе. В онлайн-конференции принял участие ученик шестого класса школы №1384 района Сокол Савелий Шварц. Он представил свой доклад «Использование лишайников для определения чистоты воздуха».
— Данный формат конференции позволяет выступать перед другими онлайн-участниками, не покидая класса школы. Докладчику были заданы интересные вопросы. Жюри отметило высокий уровень выступление и посоветовало готовить статью для издания, — сообщил представитель школы.
По условиям участия в конференции, лучшим докладчикам будет предоставлена возможность опубликовать статью о своем исследовании в журнале о науке и технологиях. (ео)
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