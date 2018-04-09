Школьник из Сокола присоединился к веб-конференции Нанотехнологического общества России

Научный вебинар для школьников в рамках IX Ежегодной конференции Нанотехнологического общества России состоялся на минувшей неделе. В онлайн-конференции принял участие ученик шестого класса школы №1384 района Сокол Савелий Шварц. Он представил свой доклад «Использование лишайников для определения чистоты воздуха».

— Данный формат конференции позволяет выступать перед другими онлайн-участниками, не покидая класса школы. Докладчику были заданы интересные вопросы. Жюри отметило высокий уровень выступление и посоветовало готовить статью для издания, — сообщил представитель школы.

По условиям участия в конференции, лучшим докладчикам будет предоставлена возможность опубликовать статью о своем исследовании в журнале о науке и технологиях. (ео)