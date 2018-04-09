В творческом уроке ко Дню космонавтики приняли участие малыши из Сокола

Ученики второго класса, посещающие кружок дополнительного образования «Творческое проектирование в мультимедийной среде» школы №1249 на Соколе, приняли участие в познавательном уроке «Удивительный космос». Мероприятие посвятили Дню космонавтики.

— В начале занятия руководитель кружка познакомила ребят с историей освоения космоса, с первыми знаменитыми первооткрывателями космоса. В процессе дети проявляли самостоятельность, творчество и фантазию, — уточнил сотрудник школы.

Ученики «оживляли» картинки программы «ПервоЛого», находили нужные объекты в сети Интернет, а также выполняли иллюстрации сами, используя инструменты данной программы. (ео)