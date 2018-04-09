Ещё
В творческом уроке ко Дню космонавтики приняли участие малыши из Сокола
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В творческом уроке ко Дню космонавтики приняли участие малыши из Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 32 минуты назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Ученики второго класса, посещающие кружок дополнительного образования «Творческое проектирование в мультимедийной среде» школы №1249 на Соколе, приняли участие в познавательном уроке «Удивительный космос». Мероприятие посвятили Дню космонавтики.
— В начале занятия руководитель кружка познакомила ребят с историей освоения космоса, с первыми знаменитыми первооткрывателями космоса. В процессе дети проявляли самостоятельность, творчество и фантазию, — уточнил сотрудник школы.
Ученики «оживляли» картинки программы «ПервоЛого», находили нужные объекты в сети Интернет, а также выполняли иллюстрации сами, используя инструменты данной программы. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
МАИ стал серебряным призёром этапа Всероссийской олимпиады по физике Представители вуза на Соколе встретились с будущими студентами в Малайзии Школьницы из района Сокол приняли участие в студенческой конференции в НПО «Алмаз»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением130
Первые плоды санкций США. Что будет дальше655
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня28
Эрдоган нацелился на Донбасс301
Галкин поделился личной трагедией26
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение