Минобрнауки: соблюдения уже существующих норм безопасности хватит для охраны школ

СОЧИ , 9 апреля. / ТАСС /. Проверка, проведенная после инцидентов в школах в Перми Бурятии , показала, что новые меры безопасности не требуются, необходимо исполнение уже существующих требований. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.

"Говорить, о том, что нам нужны какие-то дополнительные меры, на сегодняшний день было бы не совсем правильно. Очень правильно, чтобы выполнялись все те правила и нормы, которые сегодня уже есть, прописаны. И чтобы каждый субъект, каждый муниципалитет четко понимал, какое количество денег на что нужно для того, чтобы создать безопасное пребывание детей в образовательных организациях", — сказала Синюгина.

Она пояснила, что после мониторинга школ сформировано представление о том, как в реальности обстоит ситуация с обеспечением безопасности. «В разрезе каждого субъекта РФ мы четко понимаем, что нужно каждому сделать, для того, чтобы эти самые требования были выполнены», — добавила замминистра.