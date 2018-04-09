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Минобрнауки: соблюдения уже существующих норм безопасности хватит для охраны школ
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Минобрнауки: соблюдения уже существующих норм безопасности хватит для охраны школ 

ТАСС 58 минут назад
СОЧИ, 9 апреля. /ТАСС/. Проверка, проведенная после инцидентов в школах в Перми и Бурятии, показала, что новые меры безопасности не требуются, необходимо исполнение уже существующих требований. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.
"Говорить, о том, что нам нужны какие-то дополнительные меры, на сегодняшний день было бы не совсем правильно. Очень правильно, чтобы выполнялись все те правила и нормы, которые сегодня уже есть, прописаны. И чтобы каждый субъект, каждый муниципалитет четко понимал, какое количество денег на что нужно для того, чтобы создать безопасное пребывание детей в образовательных организациях", — сказала Синюгина.
Она пояснила, что после мониторинга школ сформировано представление о том, как в реальности обстоит ситуация с обеспечением безопасности. «В разрезе каждого субъекта РФ мы четко понимаем, что нужно каждому сделать, для того, чтобы эти самые требования были выполнены», — добавила замминистра.
За последние месяцы в российских школах произошел ряд резонансных ЧП. В частности, 5 сентября 2017 года в подмосковной Ивантеевке в школе № 1 15-летний ученик открыл стрельбу в классе и напал на учительницу с кухонным топориком. 15 января в одной из школ Перми двое подростков нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице. А 19 января вооруженный топором ученик девятого класса напал на детей и учительницу в школе № 5 в пригороде Улан-Удэ, после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом.
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