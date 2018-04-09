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Юные изобретатели из Войковского показали свои проекты на городском конкурсе
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Юные изобретатели из Войковского показали свои проекты на городском конкурсе 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Ученики школы №224 Войковского представили три проекта на межрайонный этап городского конкурса проектов «Юные техники и изобретатели — 2018». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Ученица одного из наших седьмых классов показала свой проект «Первые в небе — первые на Земле», а учащийся восьмого физико-математического класса выполнил работу «Умная штора: автоматические жалюзи с сенсором освещенности», — с  ообщил сотрудник школы. — От десятого физико-математического класса был подан проект «Создание клиент-серверной системы обработки заказов ресторана быстрого питания».
Как уточнили сотрудники образовательного учреждения, работы получили высокую оценку; один из проектов будет представлен на городском этапе конкурса. (ео)
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