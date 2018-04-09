Юные изобретатели из Войковского показали свои проекты на городском конкурсе

Ученики школы №224 Войковского представили три проекта на межрайонный этап городского конкурса проектов «Юные техники и изобретатели — 2018». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Ученица одного из наших седьмых классов показала свой проект «Первые в небе — первые на Земле», а учащийся восьмого физико-математического класса выполнил работу «Умная штора: автоматические жалюзи с сенсором освещенности», — с ообщил сотрудник школы. — От десятого физико-математического класса был подан проект «Создание клиент-серверной системы обработки заказов ресторана быстрого питания».

Как уточнили сотрудники образовательного учреждения, работы получили высокую оценку; один из проектов будет представлен на городском этапе конкурса. (ео)