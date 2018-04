В школе №1530 провели вокальный конкурс

На базе ломоносовской школы провели творческий конкурс «Eurovision 2018 in our way».

Мероприятие состоялось в школе №1530 района Сокольники. Участниками Евровидения стали 15 команд, в том числе учащиеся из других школьных отделений. Большая часть участников творческого конкурса исполнила песни на английском языке. Некоторые конкурсанты исполняли песни на языке страны, которую они представляли. Так, в стенах школы района Сокольники прозвучали песни на французском и фламандском языках.

Члены компетентного жюри были весьма озадачены выбором лучших из лучших, так как все вокалисты выступили достойно. Конкурсантов приветствовал полный зрительный зал. Грамотами были отмечены все участники «Eurovision 2018 in our way»: одни — за участие, другие — за призовые места. По результатам конкурса первое место получили второклассники с песней Hallelujah и десятиклассники с Je Veux, второе место завоевали девятиклассники с композицией Give us a little love и восьмиклассница с песней Slave to the wage, а третьего места были удостоены десятиклассники с Put it on the Ritz и шестиклассники с композицией Blacksmith.

Ввиду популярности вокального конкурса, проведение творческого состязания уже запланировано на следующий год.

Фото: предоставлено школой №1530 «Школа Ломоносова».