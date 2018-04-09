В школе №1282 «Сокольники» провели необычную предметную неделю

Среди учащихся начальных классов школе №1282 «Сокольники» провели неделю, посвященную разным цветам и предметам.

По словам педагогов начальных классов образовательного учреждения, Разноцветная Неделя была нацелена на снятие эмоциональной нагрузки ребят, создание в школе благоприятного с точки зрения психологии климата, обогащение эмоциональной жизни ребят и развитие их интереса к внутреннему миру человека. В течение учебной недели классы школы были наполнены разнообразными красками, где каждый день имел свой цвет и свой предмет: понедельник — красный и русский язык, вторник — желтый с оранжевым и математика, среда — синий и чтение, четверг — зеленый и окружающий мир, пятница — радужный и технология. На переменах ребята должны были выполнять задания, связанные с темой дня, проходить конкурсы и викторины.

Предметная неделя прошла успешно. Увлекательная программа объединила ребят и учителей, дни прошли на высоком эмоциональном подъеме.

Фото: предоставлено школой №1282 «Сокольники».