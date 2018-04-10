Дворкович рассмотрит варианты переноса фан-зоны ЧМ-2018 с территории МГУ 

Вице-премьер России, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович пообещал студентам Московского государственного университета сделать все возможное для переноса фан-зоны чемпионата мира 2018 года в другое место. Об этом сообщает инициативная группа МГУ на своей странице в твиттере.
Отмечается, что Дворкович совместно с мэрией Москвы рассмотрит возможные площадки для переноса.
Отмечается, что решение может быть принято до конца нынешней недели.
Студенты университета неоднократно заявляли о переносе фан-зоны, которая будет размещена около общежитий во время летней сессии.
Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля. В Москве матчи первенства примут стадионы «Лужники» и «Открытие Арена».