Дворкович рассмотрит варианты переноса фан-зоны ЧМ-2018 с территории МГУ

Отмечается, что Дворкович совместно с мэрией Москвы рассмотрит возможные площадки для переноса.

Отмечается, что решение может быть принято до конца нынешней недели.

Студенты университета неоднократно заявляли о переносе фан-зоны, которая будет размещена около общежитий во время летней сессии.