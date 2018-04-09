Врач-гинеколог прочла лекцию для будущих медиков из Коптева

Ученики медицинского класса школы №1576 в Коптеве в рамках проекта «Клуб профессионалов» приняли участие во встрече со специалистом. В гости к школьникам пришла Жанна Мандрыкина, врач-гинеколог, помощник декана Медицинского университета имени Пирогова.

— Жанна Анатольевна рассказала ученикам о гинекологии как направлении в медицине, об истории развития этого направления, — сообщил представитель администрации школы.

Как пояснили в школе, ребята узнали, какие возможности представляет современная гинекология для пациенток. (ео)