Ещё
Врач-гинеколог прочла лекцию для будущих медиков из Коптева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач-гинеколог прочла лекцию для будущих медиков из Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Ученики медицинского класса школы №1576 в Коптеве в рамках проекта «Клуб профессионалов» приняли участие во встрече со специалистом. В гости к школьникам пришла Жанна Мандрыкина, врач-гинеколог, помощник декана Медицинского университета имени Пирогова.
— Жанна Анатольевна рассказала ученикам о гинекологии как направлении в медицине, об истории развития этого направления, — сообщил представитель администрации школы.
Как пояснили в школе, ребята узнали, какие возможности представляет современная гинекология для пациенток. (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Сувениры для благотворительной акции смастерили юные жители Коптева О математическом понимании природы рассказали юным жителям Коптева Батарейки, сдавайтесь: экологическая акция завершилась в школе на Михалковской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением130
Первые плоды санкций США. Что будет дальше655
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня28
Эрдоган нацелился на Донбасс301
Галкин поделился личной трагедией26
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение