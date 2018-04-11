Конкурс на лучшее издание для незрячих людей проведут в библиотеке для слепых 

В Российской государственной библиотеке для слепых 11 апреля начался прием заявок на участие в X Всероссийском конкурсе «Беречь природы дар бесценный».
Библиотеки, учебные заведения и общественные организации, которые обслуживают особенных читателей, будут соревноваться между собой. Представители этих учреждений создадут издания для слепых и слабовидящих людей.
В рамках конкурса библиотеки получат призовые места по семи номинациям. Он пройдет при поддержке Министерства культуры страны, Российской библиотечной ассоциации, комитета программы «Информация для всех» специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и других организаций.
Итоги подведут в начале мая. Требования к работам указаны на сайте библиотеки.