Конкурс на лучшее издание для незрячих людей проведут в библиотеке для слепых

В Российской государственной библиотеке для слепых 11 апреля начался прием заявок на участие в X Всероссийском конкурсе «Беречь природы дар бесценный».

Библиотеки, учебные заведения и общественные организации, которые обслуживают особенных читателей, будут соревноваться между собой. Представители этих учреждений создадут издания для слепых и слабовидящих людей.

Итоги подведут в начале мая. Требования к работам указаны на сайте библиотеки.