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Учитель из Оренбурга стала призером конкурса «Педагогический дебют»
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Учитель из Оренбурга стала призером конкурса «Педагогический дебют» 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Преподаватель начальных классов школы №85 Оренбурга Ирина Солнышкина стала победителем в номинации «Молодые учителя» Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2018». Она также завоевала приз зрительских симпатий.
Очный тур конкурса проходил в Москве со 2 по 7 апреля. Всего в финал прошли 137 учителей из 45 регионов России. На этом этапе конкурсанты проводили открытые уроки, мастер-классы и представляли свои проекты.
Кроме Ирины Солнышкиной от Оренбургской области участие в конкурсе принимали учитель математики Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья Кристина Минеева и заместитель директора по учебно-воспитательной работе оренбургской гимназии № 6 Динара Шамсутдинова.
Церемония награждения победителей прошла в Совете Федерации с участием вице-спикера верхней палаты парламента Галины Кареловой.
Ранее Ирина Солнышкина уже становилась победителем городского (в 2016 году) и областного (в 2017 году) конкурсов «Педагогический дебют».
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