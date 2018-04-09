Учитель из Оренбурга стала призером конкурса «Педагогический дебют»

Преподаватель начальных классов школы №85 Оренбурга Ирина Солнышкина стала победителем в номинации «Молодые учителя» Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2018». Она также завоевала приз зрительских симпатий.

Очный тур конкурса проходил в Москве со 2 по 7 апреля. Всего в финал прошли 137 учителей из 45 регионов России . На этом этапе конкурсанты проводили открытые уроки, мастер-классы и представляли свои проекты.

Кроме Ирины Солнышкиной от Оренбургской области участие в конкурсе принимали учитель математики Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья Кристина Минеева и заместитель директора по учебно-воспитательной работе оренбургской гимназии № 6 Динара Шамсутдинова.

Ранее Ирина Солнышкина уже становилась победителем городского (в 2016 году) и областного (в 2017 году) конкурсов «Педагогический дебют».