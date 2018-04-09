Ученица из Бабушкинского выступила на селекторном совещании педагогов

Учащаяся 11 «А» класса школы № 281 5 апреля выступила на селекторном совещании в Департаменте образования города Москвы с рассказом о посещении МГУТУ имени Разумовского в рамках проекта «Университетские субботы».

По словам ученицы, отрадно, что у учащихся 10-11-х классов появилась возможность поделиться своим мнением от посещения «Университетских суббот». (вт)