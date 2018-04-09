На улице Крутицкий Вал почтили память Юрия Данилина

В учебном корпусе «Пролетарка» школы № 1274 имени Владимира Маяковского прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти Героя РФ Юрия Данилина.

Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Классные часы, посвященные подвигу Героя, прошли во всех классах корпуса. На торжественной линейке присутствовали обучающиеся 6-9-х классов. Ребята возложили цветы к памятной табличке на фасаде школы, малыши принесли гвоздики к Стенду Памяти, — сообщили в администрации.

Добавим, что главным событием дня стала встреча детей с боевыми товарищами Юрия Данилина, сотрудниками контртеррористического подразделения «Альфа». (вт)