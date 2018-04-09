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На улице Крутицкий Вал почтили память Юрия Данилина
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На улице Крутицкий Вал почтили память Юрия Данилина 

Управа Южнопортового района 53 минуты назад
Фото: Управа Южнопортового района
В учебном корпусе «Пролетарка» школы № 1274 имени Владимира Маяковского прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти Героя РФ Юрия Данилина.
Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Классные часы, посвященные подвигу Героя, прошли во всех классах корпуса. На торжественной линейке присутствовали обучающиеся 6-9-х классов. Ребята возложили цветы к памятной табличке на фасаде школы, малыши принесли гвоздики к Стенду Памяти, — сообщили в администрации.
Добавим, что главным событием дня стала встреча детей с боевыми товарищами Юрия Данилина, сотрудниками контртеррористического подразделения «Альфа». (вт)
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