Путин заинтересовался идеей отправить срочников на ЧТПЗ 

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны РФ рассмотреть предложение ЧТПЗ о прохождении срочниками службы на предприятии, сообщает сайт Кремля.
В сообщении говорится, что речь идёт об «организации прохождения военной службы по призыву лицами, завершившими обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, взаимодействующих с названным акционерным обществом, в воинских частях, расположенных вблизи таких образовательных организаций».
Ответственным за это поручение сделали министра обороны РФ Сергея Шойгу — ответ необходимо подготовить до 30 сентября 2018 года.