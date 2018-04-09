Путин заинтересовался идеей отправить срочников на ЧТПЗ

В сообщении говорится, что речь идёт об «организации прохождения военной службы по призыву лицами, завершившими обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, взаимодействующих с названным акционерным обществом, в воинских частях, расположенных вблизи таких образовательных организаций».