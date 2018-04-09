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Путин заинтересовался идеей отправить срочников на ЧТПЗ
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Путин заинтересовался идеей отправить срочников на ЧТПЗ 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны РФ рассмотреть предложение ЧТПЗ о прохождении срочниками службы на предприятии, сообщает сайт Кремля.
В сообщении говорится, что речь идёт об «организации прохождения военной службы по призыву лицами, завершившими обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, взаимодействующих с названным акционерным обществом, в воинских частях, расположенных вблизи таких образовательных организаций».
Ответственным за это поручение сделали министра обороны РФ Сергея Шойгу — ответ необходимо подготовить до 30 сентября 2018 года.
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