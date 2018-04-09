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Более 250 школьников со всей России принимают участие в олимпиаде по истории в Сочи
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Более 250 школьников со всей России принимают участие в олимпиаде по истории в Сочи 

ТАСС 2 часа назад
СОЧИ, 9 апреля. /ТАСС/. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории открылся в Сочи. Его участниками стали 258 школьников из 62 субъектов Российской Федерации, сообщила журналистам в понедельник заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.
"Действительно это историческое событие и для города Сочи, и для тех 258 школьников, которые собрались сегодня, для того, чтобы действительно продемонстрировать свои знания и умения в изучении истории", — отметила Синюгина. По ее словам, Всероссийская олимпиада школьников — «это целая история, самый престижный интеллектуальный конкурс для школьников всей нашей страны».
"За весь период его проведения в Российской Федерации сформировались уже свои традиции, есть то, что делает действительно олимпиаду самой признанной, самым статусным мероприятием", — считает Синюгина.
Она напомнила, что победители олимпиады получают возможность бесконкурсного поступления по выбранному направлению в ведущие вузы России. Из их числа победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников формируется национальная сборная России на международные интеллектуальные соревнования.
"Мы приложим немало усилий, к тому, чтобы все ваши самые заветные желания здесь в Сочи, конечно же исполнились.
Мы уверены, что тех победителей, которых вы [жюри] определите — это будет честный и очень профессиональный выбор", — сказала на торжественном открытии замминистра.
В управлении по образованию и науке мэрии Сочи рассказали, что в программе заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории представлены не только интеллектуальные состязания, но и познавательная культурно-экскурсионная программа. Для юных историков организуют экскурсии и к главными достопримечательностями курорта: в Олимпийский парк, «Сочи-Парк», на горнолыжные курорты поселка Красная Поляна.
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