В Волгограде школьники на 4 месяца остались без учителя математики

Девятиклассники из СОШ №58, расположенной на юге Волгограда , уже четыре месяца учатся без преподавателя математики, пробный ОГЭ по этой дисциплине не сдало больше половины класса.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» мама одной из учениц, Наталия Пушкарская, дочь недавно заявила матери, что ей срочно необходим репетитор, иначе ОГЭ — экзамен за девятый класс — она не сдаст. «Выяснилось, что проблемы с математикой не только у нее, но и у всех её одноклассников, — рассказала Наталия Пушкарская. — В ноябре прошлого года уволилась преподаватель математики, на её место приняли другого педагога, но у той маленький ребёнок, который часто болел. В итоге четыре месяца в выпускном классе ученики математику в школе вообще не изучали». По словам женщины, вынужденные каникулы по математике уже дали свои «результаты». На пробном ОГЭ, который недавно провели в школе, из 19 учеников успешно прошли экзаменационное испытание только восемь человек.

«Я узнавала, один час занятия с репетитором стоит от 600 рублей. С учётом наших пробелов в школьной программе, одним-двумя занятиями в неделю сложно будет наверстать упущенное. Но самое обидное, что до экзамена остаётся месяц с небольшим, а школа не принимает экстренных мер для решения проблемы. Я разговаривала об этом с директором, она пожаловалась, что из-за невысокой зарплаты никто из педагогов не хочет идти работать в школу, хотя они давали объявление о вакансии», — жалуется Наталья Пушкарская. По ее словам, она даже обращалась в Департамент по образованию Волгограда. Она отметила, что чиновники даже не в курсе, что в школе есть проблема с учителем математики.

Директор школы Оксана Стрельникова подтвердила корреспонденту «АиФ-Волгоград», что проблема действительно существует. Одна учительница математики ушла в декрет, вторая проработала до 22 февраля и уволилась. «Завтра в педуниверситете будет проводиться Ярмарка вакансий. Надеемся, что кто-то из студентов к нам придёт работать. В департаменте знают, что у нас есть вакансия учителя математики. К сожалению, желающих нет: мы находимся на Горной поляне, школа небольшая, часов немного и педагогам наше предложение просто не выгодно, — пояснила директор СОШ №58 Оксана Стрельникова.