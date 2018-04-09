Детская школа искусств Орла отметит юбилей концертом

Юбилейный концерт «Мы продолжаем путь…», посвящённый 50-летию школы искусств им. Глинки, пройдёт 17 апреля в ДК железнодорожников.

На сцене дома культуры выступят коллективы школы, лауреаты международных, всероссийских конкурсов, все те, кем гордится школа: оркестр русских народных инструментов, хоры «Мечта», «Веселинка», образцовые коллективы «Теремок», «Фантазёры», сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в концерте примут участие воспитанники и педагоги школы. Среди них обладатель муниципальной стипендии для одарённых детей и молодёжи города Орла Степан Плахов.

На мероприятие придут преподаватели-ветераны, выпускники разных лет, для которых музыка и музыкальная педагогика стали профессией. Перед концертом будет работать выставка «Нашей школе 50!», состоящей из творческих работ учащихся отделения «Изобразительное искусство».

Начало торжественногомероприятия в 17.00. Вход свободный.