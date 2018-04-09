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Ученики школы на Ангарской попрощались с Азбукой
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Ученики школы на Ангарской попрощались с Азбукой 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Праздник «Прощание с Азбукой» состоялся в школе № 2098 «Многопрофильный образовательный центр имени Героя Советского союза Л. М. Доватора» на Ангарской улице.
— Прощание с Азбукой для первоклассников всегда событие радостное, очень милое и трогательное. Этот праздник — хорошая и добрая школьная традиция. Наши первоклашки ждали его с нетерпением. Казалось бы, совсем недавно они пришли в школу, а сегодня, уже прощаются со своим первым учебником, — рассказали в школе.
В честь радостного и немного грустного события в школе читали стихи, в которых первоклассники пообещали быть грамотными и не забывать уроков Азбуки. (ск)
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