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Студенты из Лефортова приняли участие в конференции молодых лидеров в области энергетики
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Студенты из Лефортова приняли участие в конференции молодых лидеров в области энергетики 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Представители НИУ «МЭИ» района Лефортово приняли участие в конференции молодых лидеров в области энергетики, которая прошла 16 и 17 марта в Техническом университете Мадрида.
Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Основной темой конференции являлись ключевые движущие инновации в энергетике Европы. Студентами НИУ «МЭИ» был подготовлен плакат об ИЭЭ, где были представлены все кафедры института, направления их деятельности, достижения и уникальное оборудование. Участники конференции из других стран интересовались и задавали вопросы о нашем университете, — сообщили в пресс-службе.
Во время проведения конференции студенты НИУ «МЭИ» получили полезный профессиональный и личный опыт, узнали действующий вектор развития энергетики Европы, завели новые знакомства, посетили ряд живописных мест столицы Испании и с честью представили университет и нашу страну на международной арене. (то)
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