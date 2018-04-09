В Ярославле прошла всероссийская конференция по вопросам развития инклюзивного образования

Санкт-Петербурга, Пскова, Тольятти. 9 апреля в ярославском Институте развития образования состоялась всероссийская видеоконференция «Педсовет-76», посвященная актуальным вопросам инклюзивного образования. Участие в обсуждении приняли педагоги, дефектологи, специалисты по лечебной педагогике, представители общественных организаций, родители со всего региона, а также из Москвы

— Инклюзивное образование развивается, но процесс идет не всегда просто, — отметила заместитель начальника отдела развития общего образования департамента образования Ярославской области Анна Саватеева. — Хорошо понимая, что инклюзия — это не только пандусы и толерантное отношение учителей, а также насыщение учебного процесса развивающими играми и сенсорными комнатами, мы расставляем акценты в пользу главного — педагога, владеющего специальными методиками, даже множеством методик, которыми богата отечественная дефектология.

Среди вопросов, которые были рассмотрены, — место и роль тьютора в сопровождении детей с ограниченными возможностями, двигательное развитие ребят с тяжелыми множественными нарушениями, альтернативная и дополнительная коммуникация в обучении малышей и подростков с расстройствами аутистического спектра. Также речь шла об организации партнерского взаимодействия с родителями детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в рамках развития инклюзивного образования.

Видеоконференция состоялась в рамках проходящей в регионе декады инклюзивного образования. Специалисты лучших образовательных организаций, имеющие многолетний опыт коррекционной работы, показывают педагогам инклюзивных школ примеры уроков, коррекционных и индивидуальных занятий, проводят их анализ, демонстрируют методы и приемы работы с особыми детьми.