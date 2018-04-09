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Лицей им. Иогансона присоединят к институту им. Репина
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Лицей им. Иогансона присоединят к институту им. Репина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поручил до конца недели принять административные решения по поводу присоединения Санкт-Петербургского художественного лицея имени Иогансона к Санкт-Петербургскому государственному академическому институту живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, а также попросил вернуть лицею историческое название.
В понедельник состоялось совещание по поводу программы развития Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина при Российской академии художеств при участии министра культуры Владимира Мединского, первого замминистра культуры Владимира Аристархова и и.о. ректора Семена Михайловского.
Директор департамента науки и образования Минкультуры Александра Аракелова отметила, что между двумя учебными заведениями должна существовать тесная связь, поскольку лицею без поддержки института будет сложно в современной ситуации. При этом Михайловский отметил, что вопрос о присоединении является техническим и требует времени.
"Это в интересах развития детского художественного образования. На это необходимо потратить серьезные организационные усилия. Мы от вас этого ждем. Примите немедленные административные решения. Внутренние все решения, которые зависят от министерства и его подведомственных учреждений, провести до конца недели", — сказал Мединский.
Он также попросил вернуть лицею историческое название. «Параллельно прошу вернуть историческое название. Пусть это будет художественная школа», — добавил министр.
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