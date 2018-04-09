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Студенты МИИТ приняли участие в межвузовской научной конференции
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Студенты МИИТ приняли участие в межвузовской научной конференции 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Межвузовская научная студенческая конференция «Кадровая политика Петра I как инструмент модернизации России» состоялась недавно в столице. Студенты Российского университета транспорта (МИИТ) приняли участие в мероприятии.
Постоянным участником этого проекта является кафедра «Политологии, истории и социальных технологий» Гуманитарного института МИИТ. На конференции студенты выступили под научным руководством доктора исторических наук, профессора Светланы Рудневой.
Напомним, Российский университет транспорта (МИИТ) находится по адресу ул. Образцова, д. 9, стр. 9. (то)
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