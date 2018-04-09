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Университет Обручевского района вошел в десятку российских вузов
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Университет Обручевского района вошел в десятку российских вузов 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
В международный рейтинг университетов Round University Ranking-2018 (RUR) вошло 70 российских вузов.
Об этом в рамках круглого стола, посвященного официальной презентации русскоязычной версии рейтинга, сообщил редактор RUR Олег Соловьев. «В этом году у нас рекорд — приняли участие 783 университета. Представленность российских вузов с 2010 года выросла в шесть раз, при этом мы отмечаем резкий всплеск интереса со стороны университетов России к рейтингу в 2017 году относительно 2016 года. В этом году мы видим 70 университетов. Первая десятка по России выглядит следующим образом: Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова — 153 место в мире, Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) »МИФИ» — 224 позиция, Томский государственный университет (ТГУ), Московский физико-технический институт (МФТИ) — 256 позиция, Новосибирский государственный университет (НГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Российский университет дружбы народов (РУДН) — 439 место, Российский государственный университет (РГУ) нефти и газа — 478 позиция, Томский политехнический университет (ТПУ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО)», — сказал Олег Соловьев. Таким образом РУДН Обручевского района еще раз подтвердил свои ведущие позиции в мировой системе обучения.
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