Ульяновск присоединяется к «Тотальному диктанту»

9 апреля на аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов отметил важность участия в этом всероссийском проекте 14 апреля и предложил найти площадку и присоединиться к Всероссийскому «Тотальному диктанту».

По словам министра образования и науки региона Натальи Семёновой, ожидается, что в диктанте примут участие представители органов власти, депутаты, учителя, профессора и преподаватели вузов, студенты. «Акция пользуется большой популярностью у наших жителей и призвана привлечь внимание к вопросам повышения грамотности населения. На сегодняшний день зарегистрировалось более 80 человек. Выбрать понравившуюся площадку можно до 12 апреля», — сказала министр.

По информации областного Минобра, зарегистрировано четыре площадки для проведения тотального диктанта: институт развития образования (пр-т Нариманова, д. 13, 1 этаж, актовый зал), городская библиотека №12 им. Владимира Даля (Заводской проезд, д. 27а), пространство коллективной работы «Точка кипения» (ул. Минаева, д. 11, 6 этаж, ТОЦ «Спартак»), а также областная специальная библиотека для слепых (ул. Верхнеполевая, д. 11).

Автором текста для диктанта в этом году станет писательница Гузель Яхина . Она приготовила три фрагмента, которые войдут в ее новый роман «Дети мои», в котором будет рассказываться о поволжской немецкой автономии в 1916-1938 годах.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на сайте https://totaldict.ru/ulyanovsk/. Начало мероприятия в 15.00.