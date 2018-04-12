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Гузель Яхина дала подсказку участникам «Тотального диктанта»
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Гузель Яхина дала подсказку участникам «Тотального диктанта» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Автор текста «Тотального диктанта» Гузель Яхина дала подсказку участникам акции по проверке грамотности, сообщает пресс-служба Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
«Повторите правило использования точки с запятой. Когда мы обсуждали тексты диктанта с Экспертным советом, встал вопрос: убрать этот знак из сложных предложений, разбив их на несколько коротких, или все же оставить. Было решено оставить: этот знак постепенно уходит из оборота, забывается, поэтому необходимо напомнить о нем. Загляните на онлайн-курсы «Тотального», там повторяли именно те правила», — сказала Гузель Яхина.
Напомним, для акции писательница, которая, кстати, родом из Казани, подготовила текст, в котором рассказывается об одном дне из жизни учителя словесности. Он войдет в роман Яхиной «Дети мои», посвященный поволжским немцам.
В Казани «Тотальный диктант» напишут на 22 площадках города.
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