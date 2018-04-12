Гузель Яхина дала подсказку участникам «Тотального диктанта»

Автор текста «Тотального диктанта» Гузель Яхина дала подсказку участникам акции по проверке грамотности, сообщает пресс-служба Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

«Повторите правило использования точки с запятой. Когда мы обсуждали тексты диктанта с Экспертным советом, встал вопрос: убрать этот знак из сложных предложений, разбив их на несколько коротких, или все же оставить. Было решено оставить: этот знак постепенно уходит из оборота, забывается, поэтому необходимо напомнить о нем. Загляните на онлайн-курсы «Тотального», там повторяли именно те правила», — сказала Гузель Яхина.

Напомним, для акции писательница, которая, кстати, родом из Казани , подготовила текст, в котором рассказывается об одном дне из жизни учителя словесности. Он войдет в роман Яхиной «Дети мои», посвященный поволжским немцам.

В Казани «Тотальный диктант» напишут на 22 площадках города.