Смартфон взорвался во время урока в челябинской школе

Сотовый телефон взорвался во время урока в школе №155 Челябинска . О происшествии дети рассказали в сообществе «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», приложив в доказательство фотографии.

Инцидент произошёл в Тракторозаводском районе. В результате взрыва аккумулятора смартфона в классе начался пожар. В это время у учеников восьмого класса шёл урок географии.

По словам детей, учитель сразу начал тушить возгорание, а школьники быстро эвакуировались. В результате происшествия никто не пострадал.