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Смартфон взорвался во время урока в челябинской школе
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Смартфон взорвался во время урока в челябинской школе 

АиФ 15 минут назад
Фото: АиФ
Сотовый телефон взорвался во время урока в школе №155 Челябинска. О происшествии дети рассказали в сообществе «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», приложив в доказательство фотографии.
Инцидент произошёл в Тракторозаводском районе. В результате взрыва аккумулятора смартфона в классе начался пожар. В это время у учеников восьмого класса шёл урок географии.
По словам детей, учитель сразу начал тушить возгорание, а школьники быстро эвакуировались. В результате происшествия никто не пострадал.
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