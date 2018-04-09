«Стиляги» из школы на Смольной приняли участие в фестивале ученического самоуправления

Команда «Стиляги» школы № 1583 на Смольной улице Гловинского района приняли участие в заключительном фестивале ученического самоуправления «Северное сияние».

— Этот конкурс продолжался в течение года и уже совсем скоро будут подведены итоги. За время участия в данном конкурсе ребята получили большой опыт командной работы, проявили свои творческие способности, расширили свои представления об ученическом самоуправлении, — отметили в школе.

Каждый этап был очень интересным и подарил всем его участникам море позитива. Школьники с нетерпением ждут подведения итогов. (ск)