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«Стиляги» из школы на Смольной приняли участие в фестивале ученического самоуправления
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«Стиляги» из школы на Смольной приняли участие в фестивале ученического самоуправления 

Управа района Головинский города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Команда «Стиляги» школы № 1583 на Смольной улице Гловинского района приняли участие в заключительном фестивале ученического самоуправления «Северное сияние».
— Этот конкурс продолжался в течение года и уже совсем скоро будут подведены итоги. За время участия в данном конкурсе ребята получили большой опыт командной работы, проявили свои творческие способности, расширили свои представления об ученическом самоуправлении, — отметили в школе.
Каждый этап был очень интересным и подарил всем его участникам море позитива. Школьники с нетерпением ждут подведения итогов. (ск)
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