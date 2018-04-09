В МГТУ ГА состоялся предпрофессиональный экзамен

В Московском государственном техническом университете гражданской авиации состоялся предпрофессиональный экзамен для учащихся «Инженерных классов». Он стал подведением промежуточных итогов обучения в рамках проекта, реализуемого МГТУ ГА совместно с Департаментом образования города Москвы

В экзамене приняли участие около трех десятков школьников из 18 школ Москвы. Это испытание является проверкой знаний обучающихся, итоги экзамена, который проводился по изучаемым дисциплинам в области аэродинамики, механики и т.д., показали высокую эффективность и практическую пользу от общегородского проекта «Инженерные классы».

Стоит отметить, что предпрофессиональный экзамен проходит по стандартам университета, что позволяет школьникам почувствовать себя студентами на сессии, что также является важной частью проекта и облегчает последующую адаптацию первокурсников к обучению в вузе.