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Уроки самбо введут во всех школах Кубани к 2021 году
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Уроки самбо введут во всех школах Кубани к 2021 году 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
КРАСНОДАР, 10 апр — РИА Новости. Уроки самбо в качестве третьего урока физкультуры введут во всех школах Краснодарского края к 2021 году, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Краснодарский край четвертый год подряд с 2014 года признается лучшим среди 85 регионов по развитию физической культуры и спорта. Такого результата не показывал ни один субъект страны. И это наша общая победа", — цитируются в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.
Глава региона добавил, что дополнительным стимулом для развития спорта станет внедрение комплекса ГТО и введение уроков самбо в качестве третьего урока физкультуры.
Отмечается, что с 1 сентября такие уроки появятся в более чем 140 школах края. «К 2021 году этим проектом должны быть охвачены все школы Кубани», — сказал Кондратьев.
В Краснодарском крае работают 280 спортивных школ, во всех 44 муниципалитетах региона действует 579 многофункциональных спортивно-игровых площадок, при этом строительство новых объектов продолжается. Власти региона делают акцент на том, что спортивная инфраструктура должна быть в пешей доступности. В текущем году в крае планируется строительство 20 малобюджетных спортивных залов и 10 универсальных спортплощадок.
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