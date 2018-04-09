Новые передачи покажут в эфире Московского образовательного

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Ряд новых программ покажут в прямом эфире Московского образовательного канала начиная с 9 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.

В передаче «Новые технологии для новых результатов» зрителям расскажут о том, как проводятся уроки и где столичным ученикам с пользой провести выходные. В программе «Итоги недели с директором школы» руководители московских образовательных учреждений обсудят значимые события мира.

Новый выпуск программы «Вызов: азарт и опыт» поднимет тему аттестации учителей. Передача начнется в 19:15 10 апреля.