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Новые передачи покажут в эфире Московского образовательного
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Новые передачи покажут в эфире Московского образовательного 

Администрация поселения Вороновское 47 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Ряд новых программ покажут в прямом эфире Московского образовательного канала начиная с 9 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
В передаче «Новые технологии для новых результатов» зрителям расскажут о том, как проводятся уроки и где столичным ученикам с пользой провести выходные. В программе «Итоги недели с директором школы» руководители московских образовательных учреждений обсудят значимые события мира.
Новый выпуск программы «Вызов: азарт и опыт» поднимет тему аттестации учителей. Передача начнется в 19:15 10 апреля.
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