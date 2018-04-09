Школьники из Головинского побывали в Музее Великой Отечественной войны 

Ученики 7 «Б» класса школы № 727 Головинского района посетили ФГБКУ «Центральный музей Великой отечественной войны 1941 — 1945 гг.» на Поклонной горе.
— Познавательная программа состоялась в рамках проведения экскурсионно-образовательных программ для обучающихся школ г. Москвы по изучению истории России в государственных исторических музеях, — отметили в администрации учебного заведения.
Темой выездного урока стала «В огне Сталинграда». Дети осмотрели экспозицию и постарались вспомнить военную историю своих семей. (ск)