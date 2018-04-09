Акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй» пройдет в Черемушках

Сдать отходы на переработку в районе Черемушки можно будет в двух пунктах 17 апреля: улица Херсонская, 27А (школа №15), 10:30-11:30 и Новочеремушкинская улица, дом 56, корпус 2 (школа №2115), 12:00-13:00.

Отмечается, что сдать на переработку можно макулатуру (картон, газеты, журналы и прочую бумагу), пластик (бутылки от напитков и бытовой химии), стекло (банки и бутылки), а также алюминиевые банки. Макулатуру лучше связать стопками или упаковать в коробки, а тару сполоснуть.

Кроме этого, уже ставшие хорошо известными москвичам, специально маркированные мобильные пункты приема, будут организованы с 9 апреля по 22 апреля в наиболее посещаемых местах города — около метро, торговых центров, возле школ и вузов, в зоне жилых домов.