В СКФО пройдет первая окружная школа волонтера-медика

Участников форума ждут тренинги, мастер-классы по направлениям деятельности движения, форсайт-сессии по развитию медицинского добровольчества, лидерские игры, а также встречи с экспертами.

Также в рамках первой окружной школы волонтера-медика состоится круглый стол с заместителем директора Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России , председателем всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павлом Савчуком

Организатором школы является североосетинское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».