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В СКФО пройдет первая окружная школа волонтера-медика
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В СКФО пройдет первая окружная школа волонтера-медика 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. С 13 по 15 апреля на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии города Владикавказа состоится первая окружная школа волонтера-медика Северо-Кавказского федерального округа. Участниками школы станут волонтеры-медики Республики Северная Осетия — Алания, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края, говорится в сообщении ВОД «Волонтеры-медики».
Участников форума ждут тренинги, мастер-классы по направлениям деятельности движения, форсайт-сессии по развитию медицинского добровольчества, лидерские игры, а также встречи с экспертами.
Также в рамках первой окружной школы волонтера-медика состоится круглый стол с заместителем директора Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России, председателем всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павлом Савчуком.
Организатором школы является североосетинское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
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